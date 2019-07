La notte degli chef a Bagheria: vino, cibo e degustazioni in salsa siciliana alle Nuove Colonne

La Notte degli Chef nasce dall'idea Dario D'Angelo con il prezioso supporto di 8 giovani chef siciliani che vogliono, a scopo benefico, far assaporare i prodotti della terra natia, abbinando i loro piatti a 7 cantine sicule e una cantina sarda. Appuntamento 9 luglio alle Nuove Colonne di Bagheria.

Troverete dei tavoli d'appoggio dove poter degustare i piatti cucinati davanti a voi dagli chef e i vini, oltre alle numerose iniziative presenti durante la serata, come la degustazione di formaggi da latte siculo, L'angolo della carne curato da Angus, i sigari siciliani, poesie in dialetto siculo di Aiello Vincenzo, una mostra di gioelli di Alta Classe Gioie, di quadri di Pascal Catherine e di ceramica di Mirella Pipia, per finire con l'intrattenimento musicale de I Roxy.

Gli chef ospiti

Chef Piero Busalacchi e Chef Claudio Sciortino: amousse bouche con calice Dilegami Bio Chef Salvatore Aiello: antipasto di Pesce con Calice Planeta Chef Antonio Militello: Street Food di pesce con calice Terre di Bruca Chef Nicola Macchiarella: Primo di Pesce con Calice Polinas Bio Chef Massimo Scire: Secondo di pesce con calice Mandrarossa Resident Chef Dario D'Angelo: Secondo di pesce con calice Tenute Rosselli Pizzaiolo Salvo Cucinotta: Mini Pizza gourmet con calice di Gaglio Pastry Chef Andrea Gagliano: Dessert con Mandarinetto Amari Siciliani

