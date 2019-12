La Notte Bianca al Museo Salinas tra fiabe alla rovescia, musica e visite guidate

Una lunghissima giornata da trascorrere nell’unico museo palermitano che, da un lato, apre le sue collezioni in notturna; e dall’altro, dedica attenzione a pubblici non usuali, dai bambini ai giovanissimi. Sabato si potrà raggiungere il Museo Salinas nel pomeriggio per le letture animate dedicate a Gianni Rodari e restare fino a notte, gratuitamente, per perdersi tra reperti, visite guidate, musica di ultima generazione. E magari ritornare la domenica mattina per scoprire che c’è uno strano giocoliere che aspetta i più piccoli. "Il Salinas - dice la direttrice Caterina Greco - è nello stesso tempo il museo più antico e più contemporaneo della Sicilia: per questo motivo, chiunque qui è a suo agio. Sollecita sguardi nuovi, attenzione, suggestioni: un museo “in transito” che cerca nuovi sensi di marcia per la valorizzazione e condivisione del patrimonio culturale”.

Il programma nel dettaglio

“C’era 100 volte Gianni Rodari”, un vero e proprio viaggio nel fantastico “mondo alla rovescia” dello scrittore, tra fiabe, filastrocche, storie, sogni: domani alle 16,30 sarà proposto ai più piccoli (tra 4 e 10 anni), un laboratorio di Fiabe riciclate (partecipazione 5 euro). E magari si potrà cercare un regalino in corner nel colorato Bookshop. Dalle 18 il Salinas sarà aperto gratuitamente e in notturna fino alle 23. Alle 21 nel chiostro minore, concerto di world music del Karaba Trio (Bintu e Davide Badiane, voce, contrabbasso e piano, e Ruggero Di Luisi alla batteria). Sarà anche possibile partecipare alle visite guidate da un archeologo alle collezioni; e dalla curatrice Helga Marsala alla mostra temporanea “Quando le statue sognano”. Quattro visite - alle 18, alle 19,30, alle 21 e alle 22 – quella delle 19,30 sarà condotta dalla direttrice del Museo Salinas, Caterina Greco. Visita guidata + un calice di vino: 8 euro.

Si continua la domenica (29 dicembre): alle 11, nel chiostro (ingresso libero), tra polli di gomma, spazzoloni, sturalavandini e altre curiose cianfrusaglie, palline, palloni e clavette, si muoverà quello strano tipo che è Monsieur Barnaba, giocoliere, clown, prestigiatore e altro ancora. Visite guidate alle 12 alla mostra temporanea e alle collezioni del museo (partecipazione: 5 euro + biglietto del museo); alle 12,15 musica del Bonsai Trio, composto da Manfredi Crocivera alla batteria, Luca La Duca alla chitarra e Federico Gueci al basso, tra beat music, passando dalle hit degli Earth, Wind & Fire fino ad arrivare ai più moderni Squarepusher e Aphex Twin. Ingresso libero. Degustazioni Taste_it al CafèCulture.