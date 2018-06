Occhi su Saturno, una notte bianca dedicata al pianeta al Planetario di Villa Filippina

Sabato 23 giugno, all’interno della tre giorni di inaugurazione della stagione artistica estiva di villa filippina, il Planetario conferma l’appuntamento, per il settimo anno consecutivo, con l’evento “Occhi su Saturno”, con una notte bianca dedicata al Pianeta e al cielo estivo.

A partire dalle ore 19.30, sino alla mezzanotte tante attività per grandi e piccoli. Si inizierà con un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni dedicato al pianeta con gli anelli, in cui i piccoli astronomi realizzeranno un modello del pianeta. A partire dalle ore 21.00 percorsi al planetario e a seguire osservazioni ai telescopi dalle terrazze monumentali; in questo primo scorcio d’estate un grande appuntamento astronomico non solo col pianeta saturno ma anche con la Luna e Giove a dare spettacolo. La manifestazione, giunta alla sua VII° edizione, è nata nel 2012 dalla volontà dell’associazione Stellaria, per celebrare i 300 anni dalla scomparsa di Gian Domenico Cassini, il grande astronomo del '600 nato nel piccolo borgo ligure di Perinaldo (Imperia) e grande studioso di Saturno. Egli scoprì ben 4 satelliti Giapeto, Rea, Teti e Dione e la divisione tra gli anelli che porta il suo nome. Per le sue scoperte, gli è stata dedicata la sonda nata dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che si avvia alla spettacolare conclusione dopo 13 anni di dati e immagini senza precedenti. “Occhi su Saturno” ha il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Società Astronomica Italiana, Asi, Unione Astrofili Italiani (Uai) ed European Astrosky Network.

Il programma

Ore 19.30 - accoglienza e visita al Museo della Terra e della Scienza – Laboratorio scientifico per bambini (prenotazione obbligatoria. Biglietto € 4,00)

Dalle ore 21.00 - Osservazioni ai telescopi sotto la guida di esperti e astrofili (sarà possibile fotografare Saturno, la Luna e Giove anche con il proprio Smartphone).

Spettacoli in 3D sotto la cupola del Planetario diretto da Marcello Barrale. (prenotazione consigliata) Turni Ore: 21.00 - 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00