Notte bianca a scuola, appuntamento all'Istituto Tecnico Economico Marco Polo

L’appuntamento è per venerdì 24 Gennaio all’Istituto Tecnico Economico per il Turismo in Via Ugo La Malfa 113 con diverse iniziative dalle ore 18 fino alle 23:30. Per concludere il periodo dell’Open Day, gli studenti e professori si preparano a promuovere la nostra scuola per farla conoscere ai genitori e figli.

Oltre all’attività di Open Day, si intratterranno i visitatori attraverso le performances degli studenti (spettacolo, musica, divertimento), c’è spazio per i tavoli espositivi ognuno delle quali rappresenterà un paese, non dimenticando l’intervento dell’associazione Palma Nana e della conferenza che terranno gli alunni e professori sul progetto Erasmus+, viaggi e turismo. Durante la notte sarà possibile assistere alla sfilata culturale dove alcune studentesse dell'istituto rappresenteranno diversi Paesi e infine, ci saranno degustazioni per promuovere il valore delle varie culture.