Gangi, musica e spettacoli circensi per una notte bianca ai piedi del borgo più bello

Notte Bianca ai piedi del Borgo. A Gangi sabato sera (7 dicembre) le vie Nazionale, Monte Marone e Repubblica, ospiteranno musica, stand, giochi per bambini, artisti di strada, spettacoli circensi e discoteca sotto le stelle per i più giovani.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gangi, con il patrocinio dalla BCC Mutuo Soccorso, la collaborazione della Pro Loco, dei volontari dell’associazione NOIS e dai commercianti delle vie interessate. La lunga notte ai piedi del borgo prenderà il via alle 20,30, davanti al rifornimento Agip, con uno spettacolo di bolle di sapone “Alla ricerca della bolla perduta”, con gonfiabili zampognari e distribuzione di ceci. In contemporanea in via Monte Marone spettacolo circense “Due cuori e una sinapsi”, a seguire è prevista l’esibizione del gruppo musicale “A.F.A”.

Alle 21, tra il bivio Specchio e via Monte Marone, lo spettacolo di Mister Sardella Show. Alle 22, nei pressi della villetta di Via Nazionale, si replica con lo spettacolo circense “Due cuori e una sinapsi”. E ancora alle 23, davanti al rifornimento DCM, “Kami spettacolo di fuoco”. A partire dalle 20 è prevista l’animazione per bambini a cura dell’associazione Ponti e Arcobaleni e a seguire DJ set. Per tutta la notte spettacoli itineranti a cura della “Sicily street Band” e del Trampolaio Matto. Per il sindaco Francesco Migliazzo: ”Sono certo sarà una grande festa per tutto il Borgo, una notte che permetterà di respirare la suggestiva atmosfera natalizia, un grazie ai commercianti delle vie interessate alle associazioni Pro-Loco e Nois e alla BCC che non ci fa mai mancare il suo sostegno”.