Befana, spazzacamini e shopping: la notte bianca al centro commerciale Forum

Forum Palermo organizza una notte bianca per dare il via ai saldi della stagione invernale, i negozi della galleria del centro commerciale rimarranno aperti fino alla mezzanotte per permettere ai visitatori di cercare le offerte più convenienti.

L'appuntamento è per sabato 6 gennaio. Nel pomeriggio, dalle ore 17 in poi, bambine e bambini potranno assistere a divertenti spettacoli dove sarà protagonista la Befana. La simpatica vecchina e gli spazzacamini distribuiranno, lungo i corridoi del centro, caramelle e cioccolatini ai piccoli visitatori di Forum Palermo. Mentre nelle tre piazze della galleria saranno allestiti degli angoli dove gli animatori leggeranno delle favole e intratterranno bimbi e genitori con canti e balli. Alla fine dello spettacolo saranno distribuite delle colorate calze colme di dolcetti.