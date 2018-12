Shopping di Natale a più non posso fino a mezzanotte, la notte bianca al Forum

Venerdì 21 dicembre il centro commerciale Forum Palermo si prepara ad accogliere i propri visitatori con una notte bianca. I negozi della galleria rimarranno aperti dalle ore 9 fino alla mezzanotte per permettere al pubblico lo shopping natalizio.

La notte bianca sarà arricchita dalle spettacolari luminarie, che illuminano l'interno e l'esterno della struttura, e da un corteo animato che si svilupperà lungo i corridoi e nelle piazze del centro commerciale. Protagonisti della giornata di festa una Babbo Natalina sui trampoli, giocolieri e folletti, che coinvolgeranno con musica, balli e piccoli show - rigorosamente a tema natalizio - il pubblico presente. In questi giorni uno nuovo spazio pensato per i piccini, è stato da poco inaugurato il divertente baby parking, un'area attrezzata con pareti colorate a tema circense nell'area della ristorazione. I piccoli, sotto la guida degli animatori, potranno così scoprire le sorprendenti avventure che offre il mondo del circo. A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale. Il centro commerciale Forum Palermo resterà chiuso nei giorni di Natale e Capodanno.