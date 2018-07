Stelle ma non solo, a Petralia Sottana va in scena la notte bianca del cinema

Il prossimo 10 agosto sarà la notte delle stelle ma a Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, sarà anche l’occasione della Notte Bianca del Cinema, un evento unico dove, tra le varie iniziative in programma saranno assegnati dei premi ad attori e registi “La Notte Bianca del Cinema”, organizzata da Grifeoeventi e il Comune, interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana ….dove il centro storico diventa una multisala naturale.

E’ prevista la premiazione di alcuni attori e registi tra cui l’attore Vincenzo Amato che ha recitato in Respiro di Crialese,nel 2007 ottiene una nomination ai David di Donatello per il miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione in Nuovomondo.Di recente è stato protagonista nel film di Ficarra e Picone “L’ora Legale” e poi ancora in Sicilian Ghost Story.Altri hanno già confermatola loro presenza tra cui Ferdinando Gattuccio,Pasquale Scimeca, la regista Marta Savina,Bruno di Chiara e tanti altri ancora.

Per tutta la notte saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film. Non ci si limiterà pero’ ad una attività meramente cinematografica:nelle suggestive locations del centro storico, trasformato per l’occasione una” multisala naturale”, ci saranno mostre, workshop, presentazione di una scuola di cinema, intrattenimenti musicali con le migliori colonne sonore, angoli gastronomici rievocativi della storia cinematografica e televisiva, casting.

Saranno allestite delle mostre presso palazzo Pucci Martinez (Parco delle Madonie), e presso il Cine Teatro Grifeo. Le due mostre prevedono l’esposizione di locandine che hanno fatto la storia del cinema,(ci sarà una sezione anche satirica) e degli oggetti di scena del film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore in occasione del trentennale dell’uscita del film,grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Cinema Paradiso Palazzo Adriano. Un appuntamento dove gli amanti del cinema non potranno mancare.

Programma

Ore 17:00 Presentazione Scuola Cinema - Piano Focale e proiezione corto realizzato dagli allievi

Ore 17:15 Giochi presso piazza Misericordia

Ore 18:00 Apertura punti ristoro a tema

Ore 18:30 Proiezione cartone animato (Cine Teatro Grifeo)

Ore 19:00 Intrattenimento musicale in Piazza Gramsci

Ore 20:30 Rassegna Cinema Muto, con musica eseguita dal vivo dal maestro Samuele Librizzi

Ore 21:00 proiezione documentari e trailer (al Castello)

Ore 22:00 Cerimonia di premiazione di attori e registi

A seguire proiezione Film Sicilian Ghost Story (piazza finocchiaro aprile)

Ore 22:30 Una notte al Museo visita guidata a cura del SCN

Ore 22:30 Proiezione Web Series Indictus (Al Castello)

Ore 23:00 Rassegna Corti con (piazzetta comune)

Rassegna di cortometraggi d'autore presenta Beppe Manno direttore artistico della rassegna itinerante del cinema d'autore

Ore 23.30 Note sotto le Stelle – Concerto e immagini con le più belle colonne sonore di film (piazzetta comunale)

Ore 00:30 Musiche da Barberia con Mirco e Lorenzo (Bar La Terrazza)

Ore 01:00 Proiezione film Dogman (Cine Teatro Grifeo)

A seguire Rassegna film Fuoriorario - Omaggio a Cipri e Maresco

Filodiffiusione con musiche da film lungo il corso. Mostre: palazzo Pucci Martinez, mostra degli oggetti di scena del film “Nuovo Cinema Paradiso” in occasione del trentennale dell’uscita del film. Cine Teatro Grifeo-Mostra di locandine antiche e… Satiriche