Inno agli anni '80, Noto e Pomar al Mille e una Notte

Domenica 26 agosto dalle ore 20.30 al Mille e una Notte inizerà una serata dedicata ai meravigliosi ANNI 80 con un musicospettacolo intitolato 80ANSIA. Protagonista il duo artistico rappresentato da Marco Pomar e Manlio Noto.



Ah, gli anni ottanta! I favolosi anni ottanta, si diceva. Chissà poi perché. Forse perché eravamo giovani, alcuni adolescenti, altri bambini, qualcuno spermatozoo. E però i ricordi di quegli anni non ci abbandoneranno mai: la disco dance, i gettoni telefonici, le comitive del sabato pomeriggio, le gite scolastiche. Noto e Pomar sono qui per voi, per rievocare dolci e dolorosi aneddoti, quelli nostri, ma che si somigliano un po’ tutti: i primi amori, le dichiarazioni nelle sere d’estate, al suono della sua maglietta fina in spiaggia. Non potete mancare, un tuffo nel passato ci vuole, è catartico. Ingresso ore 20,30 con apericena servito al tavolo incluso drink alcolico. Info e prenotazioni Valentina Frinchi 3890035290. E' possibile prenotare scrivendo su messenger Valentina Frinchi.