Passeggiata dalla Fontana del Drago al Duomo, la Nordic Walking Art a Monreale

Un appuntamento per coniugare lo sport, la cultura e il divertimento: Nordic Walking Art in Palermo per ri scoprire la città di Palermo sotto un nuovo punto di vista, oltre che storico. Un'esperienza unica nel suo genere praticando contestualmente la disciplina del Nordic Walking.

L'iniziativa prevede:

Passeggiata Culturale: sì

Mini corso Nordic Walking: sì

Attività Fisica: sì

Contributo: € 7 + € 3 ridotto Museo Diocesano

Numero chiuso: max 20 partecipanti

Prenotazione: obbligatoria attraverso modulo

In caso di condizioni meteo avverse l'itinerario verrà sospeso.

Difficoltà percorso: Medio/Facile

Lunghezza percorso: circa 4 Km

Tipologia 80% marciapiede 20% asfalto

Dislivello: circa 28 mt

Abbigliamento: sportivo con marsupio. No uso zaino, no uso tracolla o borsa

Art in Palermo