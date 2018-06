Nono anniversario de "La Fornace", ospite l'attore Roberto Farnesi

E' iniziato il 31 maggio il nono anniversario del centro commerciale La Fornace (sulla Palermo-Agrigento, all'altezza di Cammarata) che si concluderà domenica 3 giugno. Come ogni anno protagoniste saranno le promozioni che tutti i punti vendita effettueranno, mentre l'evento principale si svolgerà sabato 2 giugno dalle 17. Ospite speciale del centro commerciale è l'attore Roberto Farnesi. L'artista sarà a disposizione di tutti i clienti per foto ed autografi. Domenica 3 Giugno dalle 16 festa del gelato con le mascotte dei PJ Mask e gelato gratis per tutti i bambini.

"Anche quest'anno - dice il direttore del centro, Luca La Mendola - abbiamo voluto ringraziare tutti i nostri clienti per averci accompagnati giorno dopo giorno, in questi 9 anni di attività, riservando loro, offerte, sconti ed eventi per grandi e piccini. Vogliamo, inoltre, dedicare questo anniversario al fondatore della Fornace, Carmelo Russotto, scomparso 2 mesi fa".