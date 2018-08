"Non solo classica", note e sfumature culturali in piazza Umberto a Trappeto

Giunta alla sua settima edizione, torna a Trappeto “Non solo classica – sfumature culturali” 2018. Dall’8 al 12 agosto, tutte le sere a partire dalle 21:30 a piazza Umberto, protagonista sarà la musica.

La rassegna, fortemente voluta dal direttore artistico Ambrogio D’Amico, contrabbassista di fama internazionale, e dall’amministrazione comunale di Trappeto con il sindaco Santo Cosentino e l’assessore al Turismo Andrea Albano, dedicherà cinque giornate di grande musica al comune trappetese con illustri personalità e grandi artisti. La rassegna, inserita in un ricco cartellone di eventi, avrà inizio mercoledì 8 agosto con il Trio LiricArt formato dal soprano Federica Neglia, il tenore Marco Leone e il pianista M. Anello con “L’atelier e il bel canto”. Giovedì 9 agosto sul palco di Non solo classica, si vivrà "La magia del corno" - Quartetto Shofar con T. Santangelo , F. Crispiniano, B. Benenato e L. Davi. A seguire, nella seconda parte della serata "Armonie siciliane" a cura di Ensemble Cuori Siciliani composto da M. Mistrilli soprano, S. Clemente Controtenore e Violoncello, C. Calò Clarinetto, R. Giaccone Flauto traverso, F. Mazzetti Violino, R.Milani Percussioni, A. Di Rosalia Chitarra e arrangiamenti, E.T.Negri Chitarra acustica e arrangiamenti e A.Mancuso poeta, narratore, autore e compositore.

Venerdì 10 agosto sarà il momento dell’attesissimo Francesco Buzzurro, uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi italiani, un punto di riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica, insignito di numerosi premi e riconoscimenti. Definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”, ed eletto “miglior chitarrista jazz" in un sondaggio dei lettori indetto dalla rivista Guitar Player Magazine, con lo spettacolo “Basta solo una chitarra” creerà musiche e atmosfere di grande suggestione.



Sabato 11 agosto Swingology Ensemble con L.Alessi alla voce, C.Butera alla chitarra manouche, A.Reina alla batteria, G.Lo Monte alla chitarra manouche e G.D’Amico al contrabbasso. Domenica 12 agosto il gran finale. A chiudere la rassegna sarà l’Orchestra Florulli diretta dal Maestro Lidio Florulli con "Strauss sotto le stelle di Trappeto" . L'orchestra si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi Enti pubblici in Italia e all’estero. Il 19 Gennaio 1997 l'Orchestra si è esibita a Palermo alla presenza del capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro e nel giugno del 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha tenuto un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo alla presenza del Presidente Ciampi. Nel corso degli anni si è sempre esibita con grande successo di pubblico e critica. Le cinque serate saranno presentate dalla giornalista e speaker radiofonica Anna Cane che indosserà gli abiti dell’atelier Maria Grazia Albano.



QUI DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Mercoledì 8 agosto ore 21:45 "L'atelier e il bel canto" -TRIO LIRICART



Giovedì 9 agosto ore 21:45 "La magia del corno" - QUARTETTO SHOFAR (prima parte)

"Armonie siciliane" - ENSEMBLE CUORI SICILIANI (seconda parte)



Venerdì 10 agosto ore 21:45 "One man Band" - F. BUZZURRO



Sabato 11 agosto ore 21:45 "A tutto swing" - SWINGOLOGY ENSEMBLE



Domenica 12 agosto ore 21:45 "Strauss sotto le stelle di Trappeto" - ORCHESTRA FLORULLI (DIRETTORE LIDIO FLORULLI)