"Nocturnia": il tour alla scoperta di Palermo tra storie, leggende e misteri

Domenica 26 agosto a partire dalle 20.45 da Villa Giulia prende vita una passeggiata raccontata sulle tracce di leggende, strani personaggi, miti e misteri che prendono vita tra le arterie di una Palermo dai mille contrasti.

E dalle tinte soffuse, nei luoghi in cui le storie si consumano o si tramandano, affondando le proprie radici nel tempo e arricchendosi di interpretazioni, particolari e dettagli. Dal mito di Triscele, alle storie delle Truvature; dalle leggende sul mare alle notti dei Lupunari.



N.B.: Il percorso non è una visita guidata bensì un racconto itinerante. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva ai partecipanti.

NOCTURNIA. PALERMO TRA STORIE, LEGGENDE E MISTERI: Domenica 26 agosto 2018

RADUNO: Via Lincoln, 47 (ingresso Villa Giulia) ore 20:45

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €3 (soci Tacus) | €5 (non tesserati)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/455619881516780/