Alla Noce sfila il Carnevale dei bambini: cinque le scuole protagoniste della festa

Festa per i bambini alla Noce dove oggi si è tenuta la quarta edizione di “Diritti in maschera”, una sfilata di Carnevale per le strade del quartiere. Cinque le scuole protagoniste: la De Amicis e gli istituti Antonio Ugo, Luigi Capuana, Manzoni–Impastato e Valdese. Un grande lavoro curato dal presidente della Quinta circoscrizione Fabio Teresi assieme al grande impegno del consigliere di circoscrizione Salvo Altadonna e dell’associazione A Strummula, anche grazie all'aiuto di altre realtà.

"Questa è la partecipazione che ci piace – dichiara il presidente Fabio Teresi -. Oggi i bambini possono sfilare e gridare la loro felicità grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni. Questa è una rete che vogliamo costruire e mantenere nel tempo. I nostri quartieri devono ritornare a festeggiare, così come i nostri bambini. Fiero del nostro lavoro".