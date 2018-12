Amanti della scrittura a rapporto, all'Easy Reader un incontro per il "Newbook Club"

Sarà l’Easy Reader, in via Alessandro Paternostro 71, lo spazio che alle 16 di venerdì 14 dicembre ospiterà la prossima tappa di Newbookclub che, in questa stagione invernale, si sta presentando con una veste rinnovata all'insegna dei libri. Un luogo, quello scelto per l’appuntamento di venerdì pomeriggio, dove ci si potrà confrontare e scambiare nuove storie, nuove penne e nuovi sorrisi.

Non ci poteva, poi, essere luogo migliore per questa esperienza dal momento che “Easy Reader”, tradotto dalla lingua inglese, vuol dire “Facili letture”, quindi location ideale per ascoltare racconti per tutti, con la semplicità che contraddistingue questa comunità di scrittori a cui ha dato vita Alessio Castiglione, pensando a un percorso di crescita comune e di confronto attorno e attraverso la parola scritta. "C’è grande entusiasmo tra tutti noi - afferma lo stesso Castiglione - anche perché quest'anno ritorniamo ai libri e ai suoi librai, per ispirarci, scrivere, ascoltare, condividere i racconti e le poesie di tutte le persone che hanno deciso di appartenere a questa comunità grafomane senza categorie, senza distinzioni, senza giudizi, senza connessione Internet. Semplicemente con carta e penna". Chi fosse interessato, può presentarsi all’appuntamento munito di carta e penna, pronto a dare il meglio di se e lasciare il segno, diventando parte di un progetto, di una comunità che anno dopo anno cresce sempre di più.