Nel paese delle stelle inizia l’agosto roccapalumbese: tra gli ospiti anche Cristiano Malgioglio

Anche quest’anno nel Paese delle Stelle sarà un Agosto all’insegna del divertimento, con eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Regalare momenti di svago e spensieratezza, creare occasioni per stare in compagnia e godersi la bellezza dell’estate: questi gli obiettivi dell’Agosto Roccapalumbese, che vede riconfermati alcuni eventi come la 14° edizione del “Peter Pan Day”, la giornata interamente dedicata ai più piccoli, la passeggiata notturna con lezioni di astronomia dal titolo “Dal Tramonto alle Stelle”, la tradizionale “Cursa di Carruzzuna”. Turismo, spettacolo, arte, cultura, musica, un mix di eventi pensati per far divertire tutti: ne sono esempio lo “Slide and Fly”, uno scivolo acquatico per tutte le età, nei giorni 7 e 8 Agosto, lo “Star Party” in occasione della Notte di San Lorenzo, le visite guidate presso le strutture astronomiche e museali.

Tra gli eventi visionabili nel programma i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, Patrono di Roccapalumba, che inizieranno già giorno 11 Agosto, con la 4° edizione de “La Notte degli Artisti”, una notte che celebra l’arte in tutte le sue forme: dalla musica alla fotografia, dall’arte di strada all’illusionismo. Street band, illusionisti, estemporanee di pittura, mostre ed esibizioni saranno il cuore di questo evento. La vigilia della festa, il 12 Agosto, andrà in scena la commedia brillante “U librettu di me patri”, a cura dell’Associazione San Filippo Neri.

I festeggiamenti al Santo Patrono termineranno il 13 Agosto, giorno della Festa Solenne, con uno dei personaggi più amati dal grande pubblico: CRISTIANO MALGIOGLIO. Ospiti della serata anche le Adabell, finaliste alle selezioni di Sanremo Giovani 2019, e il cabarettista Stefano Piazza, direttamente da Sicilia Cabaret. A seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico. Per info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/AssessoratoAlTurismo