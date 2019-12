Natale in Danza al Gran Teatro Tenda Zappalà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pronti anche quest’anno per una nuova edizione di Natale in Danza, la kermesse che vede la partecipazione di diverse scuole siciliane unite dallo scopo di festeggiare un momento di condivisione tra insegnanti, allievi e famiglie, senza nessuna competizione o gara in questione.

Tra le scuole partecipanti presenti per questa edizione: Flashdance, Universum Dance Studio, Multisport Atletico Scelsa, Musica in Movimento, Asd Ritmo D’Oriente, World Gym, A Passi di Danza, Aurora Dance, Mia Fitness & Dance, Olimpia e Body Studio, Arte e Passione, Asd Muscle & Fitness, Soulgatve, Raggio di Sole, Naos Gym, Move Club, Athena Club, Alma Dance, Spazio Danza, Fitness Evolution.

L’evento si svolgerà al Gran Teatro Tenda “Zappalà” di via Autonomia Siciliana, condurrà questa quarta edizione Mimmo Patti. Natale in Danza è una produzione Studio Trentasei Eventi & Produzioni, sotto l’attenta direzione artistica e organizzativa di Christian Carapezza. Ingresso esclusivamente ad inviti.