Una messa, una mostra, un concerto: il Natale in corsia per i pazienti del Giglio di Cefalù

“Natale in corsia” alla Fondazione Giglio di Cefalù con piccoli intrattenimenti musicali, mostra fotografica e un momento di preghiera con il vescovo della Diocesi di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante.

Il presule tornerà al Giglio mercoledì 19, alle ore 11.30, per celebrale la messa nella hall di ingresso della struttura ospedaliera e incontrare i pazienti nei reparti. Sarà accompagnato dal cappellano dell’ospedale mons. Sebastiano Scelsi. “Rinnoviamo - ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano - la nostra gratitudine a mons. Marciante per l’attenzione costante che dedica al nostro Istituto sin dall’inizio del cammino pastorale nella Diocesi di Cefalù”. Albano ha anche “ringraziato le associazioni che offriranno i concerti di natale e la fotografa Kalinova” che espone le sue opere donando il ricavato al reparto di oncologia della Fondazione.

Il primo appuntamento musicale è fissato per giovedì 20 dicembre, alle ore 13, con il concerto proposto dall’associazione Amici della Musica di Cefalù Salvatore Cicero. Un duo di voce e tastiera proporranno musica tradizionale natalizia. L’altro appuntamento è in programma per sabato 22 alle ore 17 con il concerto offerto dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Campofelice di Roccella. Sarà proposto un repertorio natalizio mentre un Babbo Natale e i suoi folletti coinvolgeranno i più piccoli.

Una fotografia per un regalo

La fotografia è uno strumento di grande impatto visivo e parla tutte le lingue del mondo specialmente se parla da cuore a cuore. L’obiettivo di questo progetto fotografico è veicolare attraverso le foto un messaggio di Bellezza e Speranza e fare, nello stesso tempo, qualcosa di concreto per sostenere la Fondazione Istituto G. Giglio. Le foto di Nina Kalinovà affrontano temi diversi: la maternità, la valorizzazione del paesaggio e delle tradizioni di questo territorio, la contemporaneità della fotografia nel suo uso quotidiano attraverso lo smartphone.

Al centro del progetto non c’è quindi il tema della bellezza degli scatti ma l’obiettivo che desidera raggiungere. Ogni visitatore o passante potrà visitare la mostra, che è allestita all'ingresso principale, nella hall, nella parete del corridoio d'ingresso alla sala conferenze e nella parete sinistra vicino all’ ascensori del piano terra lasciandosi catturare dalle immagini e condividere, se desidera, il suo obiettivo sostenendo il progetto attraverso l’acquisto di una fotografia.

Per prenotare una foto basterà telefonare al numero indicato e citare il numero di riferimento che si trova sullo scatto scelto. Il ritiro sarà possibile a conclusione del periodo espositivo. L’intero ricavato della vendita sarà destinato, su sua personale e responsabile iniziativa, per interventi a favore del reparto di Oncologia della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù. La sua idea sarebbe quella di creare un angolo ricreativo, una piccola biblioteca o acquistare un pc a disposizione dei pazienti… cercando così di allievare il malessere della malattia.