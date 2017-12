Santa Flavia, concorso amatoriale di "cake design" della Faps

Venerdì 29 Dicembre 2017 nei locali di Villa Filangeri, sede del Comune di Santa Flavia, si svolgerà il Concorso Amatoriale di Cake Design a cura della F.A.P.S., Federazione Artisti Pasticceri Siciliani. La giornata sarà divisa tra laboratori, demo live e la fatidica premiazione dei partecipanti.

La valutazione delle migliori torte sarà effettuata da una giuria tecnica formata dai pasticceri e cakes designer della Faps e dalla giuria popolare, che durante l’arco della giornata, avrà la possibilità di votare la sua torta preferita, inserendo in un’urna il numero della stessa.

La gara è aperta a tutti cake designers amatoriali, tema della manifestazione: Natale.

Programma

Dalle 10.30 alle 13.00 Consegna delle Torte dalle 16.00 alle 18.00 Dimostrazioni GRATUITE di TECNICHE DECORATIVE da parte dei Pasticceri e Cakes Designer della FAPS, ossia Daniela MAZZA, Eugenio DI LIBERTO, Agata BALISTRERI e Andrea NOVELLO Ore 18.00 Premiazione (Giuria Tecnica e Popolare) Ore 19.00 Cake Live Realizzazione di una torta in diretta - Offerta ai Visitatori

CATEGORIE PARTECIPANTI: AMATORIALI: Livello dilettantistico, riservato agli appassionati della materia.

Regolamento

• La torta deve essere portata al concorso già finita, eventuali ritocchi, montaggi o allestimento della postazione potranno essere effettuati 10 minuti prima dell’avvio del concorso. Le misure del vassoio di base devono essere di 40 cm, lo sviluppo della torta non ha restrizioni in altezza. Il materiale utilizzato dovrà essere commestibile; sono ammessi polistirolo, fil di ferro e pioli; sono ammessi soggetti in: marzapane, pasta di zucchero, pastigliaggio, cioccolato e zucchero tirato e soffiato.

• Ogni partecipante dovrà realizzare una Elaborate Cake seguendo il tema: “Il Natale”



Verranno premiati 1°, 2° e 3° classificato giudicati dalla giuria tecnica e vi sarà anche un quarto premio della giuria popolare.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Inoltre, verrà fatto un sorteggio finale, con il quale i concorrenti avranno la possibilità di ricevere dei gadget di Cake Design.



CRITERI DI VALUTAZIONE IN DECIMI

• Abilità, Pulizia, Innovazione, Realizzazione.

• Tecniche Utilizzate, Manualità, Effetto Finale.

• Eleganza, Precisione Nelle Definizioni, Proporzioni, Effetto Cromatico, Descrizione Della Piece.

Iscrizione al Concorso di Cake Design tema NATALE C. 3477693697 | segreteria@fapsicilia.it | www.fapsicilia.it