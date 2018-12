Addobbi, concerti e panettoni artigianali: il Natale barocco al Palagonia

Giorno 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 19:30, ingresso gratuito. L' Istituito Principe di Palagonia ospiterà nei locali dell' Albergo delle Povere la manifestazione denominata "Un Natale Barocco al Palagonia".

Le Ass. Panagiotis ed Arcaverde realizzeranno un laboratorio con bambini ed anziani di Addobbo di un Albero di Natale. I volontari dell'Associazione Il Genio di Palermo racconteranno la storia dell' Albergo Delle Povere e del Principe che amava i poveri. L' Associazione Belle epoque si esibirà in balli con costumi dell'Ottocento rappresentando anche il periodo del Gattopardo all' interno del refettorio dell'Albergo. Il coro polifonico Goethe Chor eseguirà canti sacri e Natalizi a cappella all' interno della chiesa di Maria Santissima della purificazione.

A seguire vi sarà un piccolo assaggio dei panettoni artigianali " Fatti da noi" a cura del Banco delle opere di carità della Sicilia occidentale. Durante tutta l' iniziativa sarà possibile visitare una mostra fotografica dedicata al Principe di Palagonia. L' intero evento sarà immortalato dal gruppo di fotografi amatoriali della pagina Facebook "Scatti & friends".