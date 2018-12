Balli celtici e danze orientali come un tempo, Natale arabo normanno a Villa Napoli

Dopo le tante battaglie civiche promosse in passato a favore della riapertura al pubblico del Giardino di Villa Di Napoli in via Speciale, l'Associazione Il Genio di Palermo sta per realizzare un sogno. Domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 9 alle ore 13 organizza un evento natalizio in questo fantastico giardino. I volontari dell'Associazione aiuteranno i bambini del quartiere Cuba Calatafimi ad addobbare un Albero di Natale che la stessa ha donato alla villa. Questa manifestazione verrà gestita in rete con l'Associazione Teatrale Te. M.A. di Monreale che realizzerà una rivisitazione storica in costume del periodo arabo Normanno con balli celtici e danze orientali nel piazzale antistante la villa e nei pressi della magnifica "Piccola Cuba". Ad arricchire l' evento la partecipazione di un team di fotografi facenti parte della Pagina Facebook "Scatti & Friends".