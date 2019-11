La zona di via Roma cuore pulsante del Natale: a dicembre 80 eventi per adulti e bambini

Via Roma e dintorni saranno il cuore pulsante del Natale palermitano. Nella zona per tre fine settimana di seguito andranno in scena circa 80 eventi per adulti e bambini. Ad organizzarli la società Agave spettacoli di Andrea Randazzo che si è aggiudicata il bando del Comune presentando una proposta complessiva da 34.500 euro dal titolo "Via Roma on the road 2019".

Luminarie, artisti di strada e spettacoli di vario tipo accenderanno e animeranno le festività dal 13 al 15, dal 20 al 22 e dal 27 al 29. Interessate dagli eventi anche altre aree pedonali da piazza Borsa a via Principe di Belmonte passando per piazza San Domenico. Tra le tante iniziative in programma il concerto della Tinto Brass Street Band, le performance di Sabluk body painting, gli spettacoli di bolle e di fuoco e le musiche del cantautorato italiano degli Aristocrasti. La direzione artistica è curata da Georgia Lo Faro.

