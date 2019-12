Presepi, concerti gospel e piste sul ghiaccio: gli eventi di Natale a Palermo

Addobbi, ghirlande, presepi. Ma anche calze della Befana, maglioncini con le renne, alberi di Natale. Se è vero che non c'è casa vestita a festa, non c'è neppure città che non venga travolta dalla magia delle feste. Ecco allora che non è Natale senza mercatini e fiere, ma anche senza mostre dei presepi, concerti gospel, favole a teatro e, anche, le piste di pattinaggio sul ghiaccio. Un mese intero dedicato alla festa più sacra del calendario che, oltre a portare una carrellata di appuntamenti per bambini e per le loro famiglie, riempie di magia la città. Ecco una selezione di eventi, tra Palermo e provincia, che scandirà il tempo di queste nuove feste.

Segnala il tuo evento di Natale qui​

I concerti

Dal circo alle piste di pattinaggio sul ghiaccio

I presepi

Manifestazioni

Gli spettacoli a teatro

Sport, auto e moto