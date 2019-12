Babbo Natale arriva in moto, balli multietnici e merende aspettando l'arrivo dei doni

"Il Natale è dei piccoli...un linguaggio diverso,la stessa magia". Con queste parole il Motoclub Horus Palermo ed il Centro Internazionale delle culture Ubuntu hanno organizzato il loro primo Natale in moto. Ad attendere l'arrivo di Babbo Natale su due ruote tanti bambini di etnie diverse uniti dalla voglia di trascorrere insieme la loro festa natalizia tra balli giochi e merenda". Per chi volesse aggregarsi al corteo di moto e raggiungere insieme il centro Ubuntu, l'appuntamento è per il 22 Dicembre 2019 alle ore 15 a piazza de Saliba.

Gallery