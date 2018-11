Giochi e caramelle, abbracci e sorrisi: il Natale dei bambini al Don Orione

La triscele nucleo protezione civile di Palermo giorno 9/12/2018 dalle ore 11.00 alle 15.00 nell’oratorio del Don Orione in via Ammiraglio Rizzo sta organizzando un evento per i bambini meno fortunati, donando un pomeriggio di allegria, regalando giochi e caramelle, abbracci e sorrisi per tutti, doneremo palloncini, e leggeremo libri di favole, ci sarà animazione, un pomeriggio per dare un Natale migliore.

Il tutto viene organizzato per i bambini di case famiglie, bimbi con situazioni disagiate, e bimbi di ludoteche di etnie diverse.