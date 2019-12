Naka apre le porte, ecco il Natale al Capo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione Naka nasce con lo scopo di incentivare la creazione di una comunità sostenibile e attiva nel quartiere Capo di Palermo. Una comunità, in cui i suoi membri abbiano le stesse opportunità di crescita ed educazione. Intendiamo raggiungere questo obiettivo attraverso la creazione di un centro polifunzionale aggregativo, che sia il frutto di momenti di ascolto attivo tra gli abitanti, per identificare necessità e riappropriarsi degli spazi del quartiere. Il luogo che immaginiamo è uno spazio aperto e sicuro, un luogo di ricomposizione sociale, di idee e volontà comuni. E' un luogo dove si parte dall’individuo, in cui non si guarderà solo ai servizi offerti, ma che crei una continuità di relazioni interne ed esterne, un luogo dove poter ricostruire la propria storia individuale all'interno di una storia collettiva. E' nostra intenzione fare ciò attraverso un percorso educativo partecipativo sostenibile, dove i bisogni del quartiere non vengano solo ascoltati ma anche realizzati, trasformando azioni individuali in collettive e trasformative. Da Gennaio 2020 Naka inizierà le sue attività dedicate ai bambini e ragazzi del quartiere, incentivate alla scoperta del potenziale e del talento di ognuno (sempre collegata al contesto territoriale), scoperta, che spesso viene impedita dalla mancanza di opportunità di crescita per i giovani. Per queste e le altre novità che NaKa ha in serbo per il quartiere, veniteci a trovare in Via Dei Carrettieri 79, giorno 28 Dicembre alle 16.00. La giornata prevederà attività per i più piccoli e momenti di incontro e confronto con gli abitanti del quartiere, i cittadini e le organizzazioni interessate. Abbiamo anche organizzato una piccola campagna di crowdfunding per il lancio della nostra organizzazione e potete trovarla a questo link: gf.me/u/w4t7xr. Per info e contatti: info@nakanoprofit.org. Per seguirci su facebook, seguite questo link: https://www.facebook.com/nakanoprofit/.