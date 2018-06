"Mut attack": gli effetti speciali cinematografici nel centro di Palermo

Domenica 24 Giugno, ore 17, Make up Training Academy - leader a Palermo nel settore della formazione di Make up Artist - dà vita ad una singolare manifestazione il 24 giugno dalle ore 17 per le vie del centro. Quattordici make up artist, ex allievi dell'accademia, realizzeranno su attori provenienti dalla Shakespeare Theatre Academy per la prima volta a Palermo incredibili lavori di effetti speciali. Nove attori truccati in versione Zombie ed una ragazza in versione Wonder Woman realizzato con Body Painting si aggireranno per le vie del centro (Piazza Castelnuovo- Via Ruggero Settimo- Via Maqueda) suscitando stupore e curiosità tra i passanti.

"Il nostro obiettivo- afferma Cetty Anello Direttrice dell'accademia - è quello di far conoscere ai palermitani la nostra realtà, ma non solo. Vogliamo aprire le porte ad un mondo artistico sottovalutato, e mostrare ai nostri concittadini come il make up sia vasto e sia ad oggi una vera e propria professione, fatta di tecnica, di studio e talento. Questo evento vuole essere lo specchio di una Palermo attiva, dinamica e creativa.” L’accademia di make up per la manifestazione dal nome Mut Attack (da cui l’hashtag) si avvale della collaborazione con i professionisti del settore; si vedrà la partecipazione di Salvo Bartolone, esperto in effetti speciali; di Atom.incche curerà la produzione video dell’evento, oltre che la già sopracitata Shakespeare Theatre Academy. Sarà inoltre presente un punto gazebo sito in Piazzetta Bagnasco nella quale poter ritirare i gadget , confrontarsi con i make up artist e ricevere informazioni sull’accademia.

E’ possibile visionare i partecipanti e i lavori di preparazione sul sito http://www.makeuptraining.eu/mutattack/ Chi siamo? Make up Training si occupa da sette anni della formazione di giovani talenti nel settore del make up, tenendo come obiettivo quello di accompagnare gli allievi in un percorso di Training scardinando i paradigmi della formazione classica. Abbiamo unica sede a Palermo in via Stefano turr 38.

I nostri contatti: Make up Training Via Stefano Turr 38 0917656739 - 3892183335 Sito Internet: www.makeuptraining.eu Pagina Facebook: https://www.facebook.com/makeuptrainingpa/ Profilo Instagram: https://www.instagram.com/makeuptraining/