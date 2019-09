La vera storia di Peter Pan, il musical approda sul palco del Teatro Orione

Peter e la sua vivace fatina, Campanellino, irrompono una notte nella casa dei Darling e, con una spolverata di polvere di fata, iniziano insieme a loro un viaggio magico attraverso verso l'isola che non c'è. Così, i giovani viaggiatori nella loro magica avventura si troveranno faccia a faccia con un coccodrillo che ticchetta, una feroce tribù indiana, una banda di strampalati pirati e, naturalmente, il malvagio Capitan Uncino.

Con le iconiche canzoni di Edoardo Bennato "Il Rock di Capitano Uncino", "Viva la mamma", "L'isola che non c'è" e tante altre abbinate ad entusiasmante storia piena di magia, calore e avventura, Peter Pan è lo spettacolo perfetto per il bambino che c'è stato in tutti noi, che sognava di volare e non crescere mai. Peter Pan è un sogno diventato realtà per il teatro che cerca di allargare le proprie ali abbracciando e intrattenendo le famiglie e i loro piccoli. Spettacolo consigliato per qualsiasi fascia d'età.