Notre Dame de Paris ora è un musical, lo spettacolo al Teatro Vito Zappalà

Dopo lo straordinario successo con soldout del 28 giugno scorso, a grandissima richiesta, la compagnia "Ananche" di Palermo rimette in scena il famoso musical "Notre Dame de Paris" con un cast ampliato formato da 12 ballerini, 4 acrobati e 7 attori cantanti, una scenografia ed effetti spettacolari degni dell'originale musical. Uno spettacolo che vi terrà due ore e mezza col fiato sospeso nell'avvicendarsi della bellissima ed intrigante storia di Quasimodo e della sua Esmeralda in un susseguirsi di personaggi che si intersecano tra la vita dei due personaggi principali. Uno spettacolo da non perdere nella fantastica arena del Teatro Vito Zappalà di Mondello. Biglietti già in vendita al prezzo di 12.00 euro intero e 10,00 euro ridotto, posti numerati. Per qualsiasi informazione contattare il numero in locandina.

Gallery