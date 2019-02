"La bella e la bestia" in un musical, il capolavoro Disney sul palco del Teatro Lelio

Domenica 17 febbraio 2019 ore 18:15 presso il Teatro Lelio di Palermo va in scena uno dei più amati musical Disney:"La Bella e la Bestia", con la regia del pluripremiato Giuseppe Celesia.

Sul palco (e non solo) 8 attori/cantanti e un corpo di ballo formato da 10 ballerini vi faranno vivere grandi emozioni, all'insegna dell'allegria e del messaggio che la vera bellezza non si trova nel cuore, non nelle apparenze. A fine spettacolo, gli attori in costume faranno foto con i bambini presenti in sala. Prevendite al prezzo ridotto di 10 euro (adulti); 8 euro per bambini sotto i 10 anni. Prezzo intero (il giorno stesso dello spettacolo): 15 euro.