Inside out, un'avventura all'interno della mente di Riley: il musical al Teatro Savio

Sabato 4 e domenica 5 maggio alle ore 17:30 andrà in scena al Teatro Savio, Inside Out. Lo spettacolo chiude la rassegna 2018/2019 della Compagnia delle Fiabe con la direzione artistica di Francesco Giacalone. Lo spettacolo sarà replicato il 12 e il 13 maggio allo stesso orario.

Testo, musiche e luci di Antonio Sposito, costumi di Erina Mollica. Scenografie di Danilo Zisa, coreografie di Laura Saitta. Regia di Giovanni Sposito.

Lo spettacolo è un’avventura all’interno della mente di Riley, bambina di 11 anni alla scoperta delle emozioni. Paura, Rabbia, Gioia, Tristezza e Disgusto sono i veri protagonisti. Ogni emozione ha delle funzioni ben precise: Paura ha il compito di far evitare a Riley situazioni pericolose. Rabbia interviene in favore della bambina quando qualcosa o qualcuno le impedisce di raggiungere l’obiettivo desiderato. Gioia assicura la felicità a Riley quando le capita qualcosa di bello. Tristezza permette agli altri di accorgersi quando la bambina non sta bene. Disgusto evita a Riley di avvicinarsi troppo a qualcosa o qualcuno di “velenoso”.

È importante imparare a manifestare le proprie emozioni per regolarle nel modo più adeguato. Occorre saper accogliere ogni emozione, qualunque essa sia, per raggiungere un equilibrio e per il sano sviluppo socio-emotivo della persona. Un significato importante da trasmettere a bambini, genitori, insegnanti e a quanti si occupano dello sviluppo e dell’educazione dei bambini.