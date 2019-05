"Hakuna Matata" adesso anche in un musical, lo spettacolo al Teatro Orione

Dalla calda Africa ritorna a grande richiesta al Teatro Orione “Hakuna Matata” - il musical ad un prezzo speciale. Gli animali della Terra del Branco accorrono alla presentazione del piccolo Simba, figlio di Re Mufasa e prossimo re della savana. Solo il cattivo Scar, fratello minore e invidioso di Mufasa, non è felice della nascita del cucciolo e farà di tutto per impossessarsi della corona, fino a disfarsi di coloro che gli sono davanti in linea di successione: Mufasa e Simba. Spetterà al giovane leone, non più cucciolo e consapevole dei suoi diritti e doveri, riportare la pace nelle Terre del Branco.

"Spettacolare festa visiva questo adattamento in musical del più amato tra i film di Disney, il quale trasporta gli spettatori in uno splendido mondo che esplode in vari colori, effetti stupefacenti e una musica travolgente che incanta!". Servizio Botteghino presso l'Accademia delle Officine Artistiche del Sud (Via don Orione n°5 - PA) attivo nei seguenti giorni ed orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 16:00 alle 19:00 e martedì - giovedì dalle 10:00 alle 13:00.