Amori, emozioni, storie di vita vissuta di Falcone e Borsellino in un musical sul palco del Lux

Dopo il grande successo ottenuto a Palermo e a Bagheria, torna in scena il musical "FalconeBorsellino" (regia del pluripremiato Giuseppe Celesia), stavolta al Cine Teatro Lux di Palermo, giovedì 4 luglio 2019 ore 21:00, all'interno del Festival "Sipario è cultura" dove ogni spettatore avrà la possibilità di dare un voto da zero a 5 allo spettacolo.

Primo e unico musical in Europa su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Cast formato da 14 attori/cantanti e un corpo di ballo. Il musical vuole rappresentare non solo la cronistoria dei fatti, ma anche e soprattutto il lato più intimista della vita dei 2 magistrati: i loro amori, le loro emozioni, le loro paure, il rapporto con la loro famiglia. Prevendite fino al 1° luglio: 5,00 euro (disponibili al botteghino del teatro Lux in via F. P. De Blasi, 25. Prezzo intero dal 2 al 4 luglio: 7,00 euro.