"Carissimo Pinocchio", la favola diventa un musical: lo spettacolo al Teatro Orione

Dopo il grande successo riscontrato durante la stagione 2017/2018, torna in scena “Carissimo Pinocchio - il Musical!” al Teatro Orione per due immancabili appuntamenti: 15 e 16 dicembre 2018.

Pinocchio è di certo un bel mascalzone, ma ha un cuore buono. Deve solo crescere, cambiare. Conoscerà tante persone nel suo cammino e piano piano capirà la differenza tra buono e cattivo, tra giusto e sbagliato e tutte le avventure che vivrà gli insegneranno qualcosa di molto importante. Una favola storica resa in Musical che sarà in grado di coinvolgere tutte le fasce d'età grazie ai suoi numerosi piani di lettura.

La favola divertente per i più piccoli, una bella scoperta per gli adulti ed una piacevole reminiscenza per i nonni. Una storia indimenticabile in scena in carne ed ossa accompagnata da splendide musiche e da mille colori. Pinocchio, un piccolo burattino con il sogno di diventare un bambino vero.



