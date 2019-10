"C'era una volta Shrek", il musical sul palcoscenico del Nuovo Teatro Orione

Prendete un protagonista grande, verde e insolito, un valoroso asino comico aiutante e una principessa disperata. Prendete anche un popolo delle fiabe in rivolta e un cattivo all'altezza della sua malvagità. Mixate il tutto in chiave di musical ed otterrete... C'era una volta... Shrek - Il Musical!

Un musical gradevolissimo dove continuamente si ride, si esplode in euforia e ci si emoziona. Una comicità a misura del piccolo pubblico, semplice e ricercata allo stesso tempo, senza mai rinunciare alla qualità e alla bellezza della messa in scena. Personaggi strampalati, colorati e vivaci vi intratterranno per un'ora e mezza di sana e piacevole follia!