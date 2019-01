Alice nel paese delle meraviglie diventa un musical, lo spettacolo al Teatro Orione

Indubbiamente un capolavoro che presenta chiavi di lettura variopinti, tematiche sempre ricorrenti e una sana follia. Alice è una bambina come tante altre, con sogni tra i più fantasiosi e tanta paura dentro di viverli.

Come in ogni fiaba e favola, i personaggi di contorno nascono per restare immortali, nei loro discorsi apparentemente insensati e complicati ma pieni dei più svariati insegnamenti. Così abbiamo un Bianconiglio sempre di corsa con il panciotto e l'orologio nel suo taschino; un Cappellaio Matto e le sue personalità folli; lo Stregatto che appare e scompare come se fosse la coscienza, un Brucaliffo che mette in discussione l'esistenza e una Regina maestosa che fa “perdere la testa”. Un crescendo di tensione dall'inizio del dolce sogno all'incubo prima del risveglio. Alice si catapulta in un mondo meraviglioso con creature strambe, frizzanti e super divertenti! Tutto in chiave super esuberante in musical!