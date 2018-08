La musica di Stevie Wonder sotto le stelle del Mille e una Notte

Una notte sotto le stelle con la musica di Stevie Wonder. Appuntamento domenica 12 agosto a partire dalle 20.30 al Mille e una Notte.

Chiara Scalisi voce e pianoforte. Roberto Swing percussioni e cori. Stevie Wonder è uno dei cantautori che vanta il maggior numero di brani di musica inedita.. Eccezionale compositore eclettico che ha fatto la sua storia per avere attinto la sua musicalità dal soul e dal rithm and blues. Il progetto curato da Chiara Scalisi e Roberto Swing mira a cercare le melodie essenziali di Stevie Wonder, centrando tutto sul piano, strumento da lui prediletto e sulla voce. E' attraverso le sonorità minimali di questo Duo che ripercorreremo un viaggio nei migliori successi dell'artista americano che ha fatto storia. Ingresso con con apericena rinforzato servito al tavolo incluso un drink alcolico €13. Contatti e prenotazioni 3890035290 Valentina Frinchi