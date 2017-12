Venerdì 21 dicembre alle 22 musica reggae e ska con i Trinity Unite al Vintage Club (via Piccola Teatro Santa Cecilia). La band, che vede alla voce Joseph Friquin, Dario Benigno alle tastiere, Massimo Provenzano al basso, Livio Corselli alla chitarra e Yannick Rajackhan alla batteria spazia da un repertorio che va da Bob Marley, agli UB40, Alpha Blondy, Brusco, Alborosie fino allo ska di Giuliano Palma.

Il Vintage club è un locale raffinato, di stile e in grado di offrire musica live in un ambiente disteso, caldo ma nello stesso tempo divertente, con un nuovo palco ideato con l'ausilio dei musicisti per rendere ancora più bella l'esperienza del live. Dalle 20.30 il Vintage Club offre la possibilità di un apericena al tagliere realizzato da Schitto al costo di 13 euro compreso di una consumazione alcolica basic. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 392 6578309 oppure 320 2838328.