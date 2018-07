Music talent 2018, il festival a suon di canzoni in piazza a San Giuseppe Jato

Sabato 28 luglio alle ore 21 presso la piazza delle Anime Sante di San Giuseppe Jato, si terrà il “Music Talent 2018”, gara canora, divisa in tappe, che promuove talenti locali di tutte le età. L’evento, organizzato dall’associazione “New time Spettacoli” di FrancoTerrasi, sarà presentato dalla giornalista e speaker di Radio Tivù Azzurra Anna Cane. Piccole e grandi voci ancora una volta si sfideranno dinanzi ad una giuria che valuterà le doti canore e interpretative dei cantanti in gara. Una serata all’insegna della musica e del divertimento ma anche la possibilità per molti di mostrare al pubblico e ad una giuria di esperti il proprio talento. I vincitori di questa tappa parteciperanno successivamente alla serata finale.