Al museo delle Marionette la Giornata dell'opera dei pupi

L'ultimo appuntamento del 2019 al museo delle Marionette è previsto per domenica con la Giornata dell'opera dei pupi siciliani, organizzata dall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari. Una giornata che si inserisce nell'ambito delle iniziative dedicate alle eredità immateriali riconosciute dall'Unesco. Saranno dieci le compagnie di pupari (veri e propri custodi di questo patrimonio orale) a esibirsi in tutta la Sicilia, con un intenso programma che si svolgerà dalle 11 alle 19. Otto i comuni siciliani coinvolti: Alcamo (Trapani), Carini (Palermo), Catania, Mascalucia (Catania), Messina, Palermo, Siracusa e Sortino (Siracusa).

Qui il programma degli spettacoli

Sul solco della Convenzione Unesco del 2003 per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e delle direttive operative Unesco per la sua attuazione, la Giornata dell'opera dei pupi siciliani è stata istituita per sensibilizzare sulla salvaguardia di un patrimonio come quello del teatro dell'opera dei pupi siciliani, dichiarato nel 2001 “Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità”.