Da Piano Zucchi a Piano Battaglia, cronoscalata in mountain bike sulle Madonie

Seconda gara in quota, stavolta dedicata agli appassionati di mountain bike, da Piano Zucchi a Piano Battaglia. Al MùfaraFest, domenica prossima (29 settembre), biker, amatori e agonisti, si ritroveranno in sella a MTB e e-MTB per la prima cronoscalata “Sentiero dei Daini”.

Il raduno è alle 9, ma si partirà alle 10,30 dall'Hotel “La Montanina” per una salita quasi interamente in fuoristrada con un completo assortimento di fondi sterrati, ghiaia. foglia e terra con pendenza media del 10% e pendenza massima poco sopra il 30 per cento. Il circuito, particolarmente impegnativo, è di 4,3 km da Piano Zucchi a Piano Battaglia con un dislivello di 444 metri.

E sarà una vera immersione nella natura, un percorso che si srotola tra boschi e sentieri, angoli e fondi sterrati, che permetterà di scoprire alcuni degli angoli più belli delle Alte Madonie. Sport e natura insieme, e sono in tanti ad averli già scelti: a tre giorni dalla gara sono già state superate le 50 iscrizioni per questa cronoscalata che cercherà di mettere un altro tassello sul progetto più importante, far crescere il movimento ciclistico sulle Madonie.

L’organizzazione si deve ad Associazione (Pro) Piano Battaglia e Madonie in partnership con Co2 Madonie e Sport e Nutrition. A fine gara, premi in palio da Porsche, Piano Battaglia srl, Banca di Credito Cooperativo di Petralia Sottana e Planeta. Premiazione vicino agli impianti di risalita dove verrà allestita anche un grigliata di fine gara. Per prendere parte alle competizione di “crosscountry”, agli atleti è richiesto un contributo di 12 euro (incluso chip) per il pacco gara e il ristoro finale.