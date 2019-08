Favole in montagna a Piano Battaglia, Silvia Ajelli legge Gianni Rodari per il Mufara Fest

Venerdì 23 agosto alle 11,30 a Piano Battaglia, per il MufaraFest, l'attrice Silvia Ajelli leggerà alcune favole di Gianni Rodari, Charles Perrault e Hans Christian Andersen. Si sale in quota con la seggiovia biposto.

Una fata si è perduta in montagna e cerca di ritrovare le altre fate, ma non trovandole si rifugia nelle favole: per lei il mondo è pieno di favole, ce n’è una in ogni cosa, in un cappello, in una matita, in un albero. La favola è come la bella addormentata, è lì in attesa che qualcuno vada a svegliarla. E così dalla sua borsa magica tira fuori oggetti e favole che dal passato ci riportano al presente.

A partire dalle Favole a rovescio di Gianni Rodari, è stato immaginato uno spettacolo in cui le favole classiche dialogano col presente: anche se oggi non sembra esserci più spazio per fate e incantesimi, in realtà tutto è ancora possibile. Accompagnata dalle musiche composte ed eseguite da Riccardo Serradifalco, che per l’occasione suonerà l’Ukulele e la Cigar Box Guitar (una particolare chitarra costruita con una scatola di sigari), Silvia Ajelli guiderà in questo inedito viaggio letterario nel mondo delle favole.