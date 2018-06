Moto Rocka Fest, a Marineo un weekend dedicato agli amanti di due ruote e fuoristrada

Torna il “Moto Rocka Fest”: un weekend dedicato agli amanti delle due ruote e i fuoristrada. Al boschetto comunale di Marineo, sabato 23 e domenica 24 giugno, due giorni a scopo benefico tra free camping, mostre fotografiche e musica live.

Torna il “Moto Rocka Fest”, sabato 23 e domenica 24 giugno al Blu Forest, all’interno del boschetto comunale di Marineo (Palermo). Un weekend dedicato agli amanti delle due ruote e non solo, con la possibilità di campeggiare nello spazio all’aperto. Motociclisti da ogni parte della Sicilia e dal sud Italia si riuniscono per due giorni di svago e divertimento a contatto con la natura oltre alla possibilità di ascoltare buona musica dal vivo con i gruppi che si esibiranno durante le giornate.

Giunto alla seconda edizione, il Moto Rocka Fest è organizzato dall’associazione culturale Transea di Marco Spagnolo e da alcuni free bikers, con lo scopo di aiutare, di anno in anno, delle missioni umanitarie: con il ricavato è stato possibile acquistare arredamenti ludico-didattici da destinare ai piccoli ospiti della Comunità “La Goccia” di Palermo. Quest’anno il ricavato sarà devoluto a delle missioni in Tanzania sostenute dall’associazione Onlus “Carlo Lwanga” di Marineo, che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anniversario dalla fondazione. Sul posto sarà allestito anche un banco per la raccolta alimentare a favore di “Missione di Speranza e Carità” di Biagio Conte.

Il programma

Si inizia sabato 23 giugno alle 15.00 con l’accoglienza dei bikers e dei fuoristrada in via Vittorio Emanuele a Marineo, alle 17.15 la benedizione dei caschi da parte del parroco cittadino e la partenza per un motogiro lungo le vie cittadine fino all’arrivo al boschetto comunale (via Juan Salque, Marineo). Alle 18.00 prende il via la manifestazione all’interno del pub e ristorante Blu Forest con l’intervento di presentazione a cura dell’associazione “Carlo Lwanga” di Marineo, a cui segue l’inaugurazione di una mostra fotografica a cura della stessa e l’apertura della raccolta alimentare a favore di “Missione di Speranza e Carità” di Biagio Conte.

La serata continua con il live degli Alan’s Breakfast e il loro tributo ai Pink Floyd, dei Radio Baccano (Claudia Fazzello alla voce, Gianni Armetta al piano elettrico, synt, sequenze e tastiere, Mirko Montalbano alla batteria e percussioni) e il loro repertorio che comprende musica italiana dagli Anni ’50 ad oggi, con il dj set di Toky direttamente da Virgin Radio e con il live dei T.N.T., cover band rock Anni ‘70, formatasi nel 2010 come tribute band AC/DC da un’idea di Giuseppe Diliberto, Alex Vatrin, Andrea Bellini, Carmelo Bellini e Roberto Romano. Il repertorio che propongono comprende brani dei Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Jimmy Hendrix, Rolling Stones.

Toky oggi lavora a Virgin Radio insieme a Ringo a “Revolver”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00. È a Rete 8 Network che inizia come tecnico di regia, in breve il grande salto a RTL 102.5 per poi passare a Radio 105 e infine a Virgin Radio. Dj Toky ha aperto alcune date italiane di famose rock band come AC/DC, Guns’n Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, System of a Down.

La seconda giornata del Moto Rocka Fest di domenica 24 giugno inizia alle 9.00 con la colazione offerta dall’organizzazione. Alle 9.30 si parte per una moto passeggiata e visita delle Terme Arabe e del Castello Normanno di Cefalà Diana. Si prosegue per il Bosco di Ficuzza, con visita della Casina Reale di caccia dei Borboni e il centro Lipu. Al rientro, visita del Castello Beccadelli Bologna a Marineo. Per i fuoristrada è previsto un percorso misto tra boschi e laghi.

Dalle 10.00 esposizione mostra fotografica a cura dell’associazione “Carlo Lwanga” e apertura della raccolta alimentare a favore di “Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte. Seguono: esposizione auto e moto d’epoca, esposizione prototipi da corsa a cura del team di Barbaccia Motor Sport, esibizione non agonistica di Indoor Enduro, pranzo e spettacolo musica live con la Sband Machine e il loro repertorio rock e blues Anni ’60 e ’70 con brani di artisti come Hendrix, Clapton, Rolling Stones, Gary Moore, Blues Brothers, Beatles, Eagles, Led Zeppelin. L’ingresso alle due giornate è gratuito. Possibilità di campeggiare gratuitamente.