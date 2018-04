All'istituto Capuana la mostra "Il Capo: immagini di oggi e di ieri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo di pubblico e di critica alla mostra fotografica "Oltre la mia finestra" allestita presso l’Istituto comprensivo statale Luigi Capuana - scuola Nicolò Turrisi in occasione della manifestazione "Panormus". Per la prima volta sono state esposte al pubblico le pregevoli foto d'epoca collezionate da Claudio Pezzillo (detto l'artista del Capo). Non di minor interesse gli scatti fotografici realizzati dai bambini della classe terza che evidenziano aspetti caratteristici ed unici del mercato del Capo. Un interessante percorso della memoria sulla vita del Capo di ieri e di oggi, dagli edifici alle attività commerciali, molte delle quali ormai scomparse.

Gallery