Da Letizia Battaglia a Nina Kalinovà, doppia mostra in piazza a Pollina

Pollina, un paesino delle montagne madonite vanta diverse bellezze naturalistiche, storiche, architettoniche e tradizioni che ritraggono la Sicilia che spesso ricercano i turisti o quella che viene raccontata nei film. Possiede un fascino, in quale si mischia nostalgia del passato con l’odore di manna di questa estate. E’ proprio questa l’ atmosfera così autentica, senza tempo che fa da cornice a due mostre fotografiche che per adesso ospita. Entrambe raccontano i suoi abitanti nei periodi diversi, ma come se per magia si fermasse il tempo.

La prima mostra fotografica ritrae i volti lontani del 1986, i volti di molte persone che non ci sono più o dei bambini che nel tempo sono diventati adulti, sono cambiate le loro risate, i loro sguardi…ma non si sono persi, si sono tramandati nelle generazioni successive …e sono loro, i protagonisti ritratti nella seconda mostra fotografica. La prima mostra fotografica è firmata da Letizia Battaglia, la madre della fotografia italiana, icona della fotografia siciliana, maestra nel saper catturare il momento magico.

La seconda mostra fotografica è firmata dalla artista emergente slovacca Nina Kalinovà, la quale vive e opera a Finale di Pollina. Nonostante il fatto che a Letizia Nina potrebbe venire nipote (per l’età che si diferiscono) entrambe si rincorrevano con la macchina fotografica negli stessi vicoli, ma in periodi differenti a catturare sguardi, gesti e volti curiosi in una Pollina senza tempo. Entrambe fotografano rigorosamente in bianco e nero. Le foto di Letizia raccontano una Pollina di 32 anni fa, in un estate di luglio intorno la festa patronale. Le foto di Nina vanno dal 2010 fino al luglio 2018 della ultima festa patronale di San Giuliano.

La mostra fotografica di Letizia Battaglia ”Pollina 1986” rimarrà in una esposizione permanente e farà parte di una memoria e un patrimonio culturale del paese, fa parte di eventi Palermo 2018 capitale italiana della cultura. Rimarrà aperta tutti giorni nei suggestivi locali del Teatro Pietra Rosa. La mostra fotografica di Nina Kalinova' rimarrà aperta fino il 6 agosto 2018 ed è situata nella piazza Duomo. Entrambe fanno parte di programma estivo del Comune di Pollina.