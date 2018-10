"Cesura Photobuster", la collettiva fotografica in mostra al Dom art space

Si inaugura sabato 20 ottobre a Dom art space il progetto Cesura Photobuster, un lavoro proposto dal gruppo di fotografi Cesura in collaborazione con Onibi.

Cesura si ripropone di far nascere un progetto all'interno del quale la fotografia possa avvalersi del suo ruolo di strumento privilegiato di comprensione della realtà, uno strumento che ci porti a riflettere sul nostro presente e sulle coordinate che definiscono il nostro mondo. 18 professionisti in residenza a Palermo per 10 giorni, realizzeranno differenti progetti di arte visiva documentando il territorio. Il lavoro svolto ogni giorno verrà sviluppato. Nel laboratorio aperto al pubblico allestito nello studio di via Civiletti n° 12, dove il materiale raccolto verrà editato, post-prodotto e stampato in un processo condiviso, realizzando una mostra urbana allestita presso gli spazi di Dom art space e per le vie del quartiere. Sabato 20 ottobre alle 18:00 si inaugura la mostra, che resterà visitabile fino al 2 novembre, dalle 17:00 alle 20:00 dal mercoledì alla domenica o su appuntamento.

Fotografie di: Alessandro Sala, Luca Santese, Luca Baioni, Marco P. Valli, Valentina Neri, Francesco Bellina, Federica Iannuzzi, Stefania Bosso, Giorgio Salimeni, Marco Zanella, Alex Zoboli, Francesco Viceconte, Claudio Rao, Eleonora Tinti, Elisa Ferraris, Noemi Bugli, Federico Guarino, Teresa Dalle Carbonare, Lorenzo Piacevoli.