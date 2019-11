Volti in terracotta di una scultrice mediterranea, la mostra di foto a Palermo

Rosa Raimondo, "Volti in terracotta di una scultrice mediterranea" a cura di Maria Antonietta Spadaro, fotografie di Maria Muratore. Inaugurazione sabato 16 novembre alle ore 17.30. Associazione Dictinne Bobok in via Nicolò Garzilli 28 a Palermo. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre.

Rosa Raimondo ha studiato presso il Liceo Artistico per poi diplomarsi in scultura all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Divenuta quindi docente di scultura al Liceo Artistico della stessa città, ha affiancato all’impegno didattico il lavoro di scultrice, guidata dalla sua innata predisposizione per l’arte plastica, attività raramente intrapresa da una donna.

Ha sempre lavorato senza cercare di imporsi all’attenzione degli altri pertanto in questa mostra saranno esposte al pubblico, per la prima volta, circa 30 sue sculture in terracotta, materiale da lei prediletto, realizzate dagli anni 70 ad oggi. Si tratta di ritratti e figure ideali, sia maschili che femminili, modellati con ammirevole senso plastico, cercando di rendere, in particolare nei ritratti, oltre alla fedeltà fisionomica anche il carattere del soggetto.

Tali lavori si inseriscono in una consolidata tradizione figurativa che ha improntato, anche nel corso del XX secolo connotato delle ricorrenti avanguardie artistiche, l’opera di tanti celebri scultori. In taluni casi tuttavia la nostra scultrice ha sperimentato soluzioni formali meno consuete.