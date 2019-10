Sport e mostra d'arte dedicata al vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto

Sport e Società : Giovedì 31 ottobre ’19 l'inaugurazione della mostra d’arte dedicata alla Gold Edition del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto.

Continuano gli eventi collaterali legati alla decima edizione del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto organizzato a Palermo lo scorso 15 settembre dallaASD Polisportiva Pegaso Athletic in collaborazione con il CESD Centro Studi Salvo D’Acquisto. Si inaugurerà giovedì 31 ottobre ’19 alle ore 17,00 presso il Museo dei Carabinieri di via P.ppe di Granatelli n°35b a Palermo la Mostra d’Arte dedicata all’ eroica figura del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, saranno esposte le opere dell’estemporanea d’arte organizzata dall’ artista Pippo Buscemi in occasione del 10° Memorial Podistico.

In esposizione , inoltre, anche le opere d’arte del prestigioso concorso di pittura gestito dal critico d’arte Prof. Paolo Battaglia. Il programma della giornata prevede la presenza di autorità civili, militari e sportive a cui saranno donate alcune opere d’arte e premi ed in particolare sarà consegnato il prezioso Trofeo Gold Edition Memorial Podistico Salvo D’Acquisto. Al termine dell’inaugurazione sarà presentata l’undicesima edizione in programma il 13 settembre 2020 dove il Comitato Organizzatore attraverso importanti collaborazioni sta già allestendo un evento di grande richiamo e spettacolo il tutto guarnito dall’ aspetto sociale che da sempre contraddistingue la creatura sportiva a marchio Polisportiva Pegaso Athletic/CESD.

Alcune opere saranno offerte dagli artisti per una raccolta fondi a favore della Lega Fibrosi Cistica Italiana per la ricerca scientifica. La mostra aperta a tutta la cittadinanza sarà visionabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30.