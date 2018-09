"La vecchia dell'aceto", la mostra fotografica di Antonio Calabrese all'Archivio Storico

"La vecchia dell'aceto", la mostra fotografica di Antonio Calabrese a cura di Silvia D'Anca inaugura 7 settembre ore 17,30 con una performance urbana dai Quattro Canti all'Archivio Storico Comunale. Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, nserita nel calendario di “Palermo Capitale della Cultura 2018”.

Il fotografo palermitano Antonio Calabrese presenta una narrazione per immagini ispirata a una storia vera della Palermo di fine Settecento. E' la vicenda di Giovanna Bonanno, meglio conosciuta come "la Vecchia dell’Aceto", che attraverso il suo “arcano liquore aceto” - in realtà un potente veleno - cambiò la sua misera esistenza e quella di molte donne e alcuni uomini infelicemente sposati finchè, nel 1789, venne condannata alla forca per veneficio. L'idea di questo racconto trae ispirazione dagli inchiostri di Silvia D'Anca, anch’essi in mostra a fianco dei "quadri" fotografici di Antonio Calabrese che interpretano in chiave contemporanea i momenti salienti di quella storia, spesso ritraendoli nei luoghi urbani a cui essi si legano. La visione delle immagini è arricchita dalle voci recitanti di Emanuela Davì, Santa Franco e Antonio Silvia che evocano, per frammenti, gli atti del processo a Giovanna Bonanno.

