"Tissage du flâunere", alla Vucciria le opere in mostra della bresciana Valentina Dotti

Direttamente da Parigi, arriva a Palermo l'artista Valentina Dotti, che esporrà le sue opere nella residenza d'artista Bucrani-co house & home gallery, in pieno centro storico, in una location immersa nell’antico mercato della Vucciria.

Trentunenne, Valentina Dotti ha vissuto in Francia negli anni dell'Erasmus, e da allora ha deciso di stabilirsi nella capitale francese. Dotti si interessa alla superficie texture della pittura: traduce in bassorilievi i ritmi prodotti dall’accumulazione dei tocchi di pennello. Grazie a dei calchi successivi in latex colorato nella massa ricostruisce una superficie morbida: ogni strato ha un colore differente; l’insieme riproduce la profondità 'dell’incarnato'.

Eterogenea la natura dei suoi lavori: “‘Verdone’, ‘Marrone’, ‘Rosso’, i miei bassorilievi, sono in lattice, resina naturale originariamente utilizzata come materiale di transizione - spiega Dotti - Le forme delle mattonelle di terracotta che compongono ‘Muretto’ sono ispirate da forme di scarti, dal taglio laser o dalle onde del mare. ‘Risma’ è composta da blocchi di carta bruciata. In breve, la mia immaginazione investe spesso un luogo che di solito non è considerato centrale; mi interessano le forme discrete, possibilmente ambigue, con contorni sfocati e ciò che evoca un movimento, una traccia, un passaggio. Il processo ha per me un potere poetico proprio, che è uguale alla forma risultante”.

“L’idea di stratificazione attraversa molti dei miei pezzi - spiega ancora Dotti - Mi interessa per la sua forza di evocazione storica, la testimonianza del tempo e le azioni che si sono susseguite per unirsi in un blocco indivisibile. La leggerezza e l’ironia sono anch’essi elementi basici nel mio lavoro - conclude -, chiavi dell’autocritica e attraverso una forma intrusiva, un dettaglio o un titolo, mi permettono di scivolare coerentemente nella contraddizione e mettere in discussione le mie certezze”.

La mostra sarà inaugurata alla residenza d'artista Bucrani-co house & home gallery di via Maccheronai 51 il 30 ottobre alle ore 15.30 e sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30. L'anteprima per la stampa della mostra di Valentina Dotti 'Tissage du flâneur' è prevista per lunedì 29 ottobre alle ore 17, alla presenza dell'artista, del curatore Santo D'Alia e di Laura Renna, ideatrice della residenza d'artista Spazio Bucrani.